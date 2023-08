Компании и правителства ще използват технологията за сканиране на ириса и проверка на самоличността

Worldcoin ще позволи на други организации да използват неговата технология за сканиране на ириса и проверка на самоличността, каза старши мениджър на компанията зад проекта пред Ройтерс.

Съоснована от главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, Worldcoin стартира миналата седмица, изисквайки от потребителите да предоставят своите биометрични данни в замяна на цифрова идентификация. За да привлече интерес фирмата обещаваше "подарък" от 50 долара в криптовалутата Worldcoin.

Уебсайтът на Worldcoin споменава различни възможни приложения, включително разграничаване на хората от изкуствения интелект, позволяване на "глобални демократични процеси" и пътна карта към въвеждането на гарантиран базов доход.

Критиците на проекта обаче посочват, че щом данните могат да се ползват от корпорации или правителства, то рискът от злоупотреба не е за подценяване, пише dir.bg.

