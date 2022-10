Основателят на Glovo Оскар Пиер идва в София за Digital Trends 2022

©

30-годишният основател на испанската стартираща компания Glovo Оскар Пиер ще бъде сред главните действащи лица на форума Digital Trends 2022, който ще се проведе на 25 октомври в Sofia Event Center.

Събитието на profit.bg събира експерти на водещи позиции в глобални компании, сред които Microsoft, Adidas, Pierre Fabre, както и едни от най-успешните български предприемачи с мащаб на бизнеса в целия свят, сред които SiteGround, FITE, Dreamix.

Участниците в Digital Trends 2022 ще дискутират най-важните технологични решения, възможности и стратегии, давайки 100% практически съвети и прозрения как да развиваме ефективно компаниите, хората и идеите си, както и цялата бизнес среда.

Оскар Пиер е дипломиран аерокосмически инженер с истински вдъхновяваща предприемаческа история. Започва обучението си в Политехническия университет на Каталуния, но след две години се мести в Georgia Tech, САЩ, за да проучи по-добри възможности за развитието си. След дипломирането си започва професионална кариера като инженер в Airbus в базата на компанията в Тулуза.

След 6 месеца Оскар решава да потърси нови предизвикателства и да се посвети на създаването на нов бизнес. Той основава Glovo заедно със Саша Михо в началото на 2015 г. Две години по-късно попада в годишния списък на Forbes 30under30 на най-влиятелните млади хора, когато е на 25 г.

През май миналата година базираната в Барселона Glovo привлече инвестиция от 450 млн. евро, за да развие плана си за супер бърза доставка на храни, хранителни стоки и лекарства в рамките на 30 минути чрез т.нар. dark shops.

Glovo официално стъпи на българския пазар в началото на март 2021 г., а малко по-късно придоби foodpanda в България и Румъния. Експанзията на Glovo включва още придобивания, сред които Donesi в Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, хърватската Pauza и словенската Ehrana. Към днешна дата компанията оперира в регионите на Европа, Близкия изток и Африка.

Във форума Digital Trends 2022 ще се включи и изпълнителният директор на Glovo за България Александър Йорданов.

Сред специалните лектори в събитието е Бела Пап, глобален директор в Microsoft Advertising, който ще запознае публиката с най-новите потребителски тенденции след Covid-19, включващи възхода на т.нар. "Workday Consumer" поведение.

Владислав Лазаров, който ръководи глобалното развитие на дигиталните продукти в Adidas, ще говори за бизнес ползите от metaverse технологиите и за приложимите маркетингови стратегии в метавселената, които създават нови и лоялни потребителски общности.

Сред най-интересните лектори е Анна Полищук, съосновател на украинската платформа Lalafo, която ще говори за съхраняването на успешната украинска стартъп екосистема по време на война, както и за ролята на бизнеса, който ръководи, в помощ на нейните сънародници.

Анна Полищук: Новата украинска стартъп тенденция са военните технологии

Естонецът Юлар Яксо, основател на Digital Nation и пряк участник в превръщането на Естония в най-развитата в дигитално отношение европейска страна, ще разкрие правилния, бърз и ефективен път за технологична трансформация на публичните и административни процеси в полза на бизнеса и гражданите.

Всички ключови лектори на Digital Trends 2022 ще дадат посоката за дискусиите по темите в петте панела на събитието: eCommerce, The Power of Scalability, Future Is Fintech, Next Gen Metaverses, Building the Digital State.

В панелите ще се включат още водещи мениджъри на компании от технологичния, търговски, банков, застрахователен и публичен сектор, сред които eMag, MasterCard, A1, KBC Group, iBank, TBI Buy, Uniqa, CashCredit и други.

Всички те ще споделят практически опит от своята сфера на действие, фокусирайки се върху най-полезните и перспективни дигитални решения за бизнеса у нас.

Билетите за събитието вече са в продажба.

