Арестуваха журналистка след скандално интервю с депутатка от Румъния

Италианска журналистика обяви, че е атакувана от румънска депутатка по време на интервю.

Лучиа Горачи е кореспондент на италианската телевизия РАИ. Прави репортаж за COVID ситуацията в Румъния. В него разказва, че едва 1/3 от населението на страната е ваксинирано и настроенията срещу имунизацията са крайно негативни. Говори с медицински лица, които канят онези, които вярват в конспиративни теории и се съмняват в съществуването на COVID-19 да посетят интензивно отделение в болница. Търси мнението и на властта - в лицето на депутата от Сената - горната камара на румънския парламент, Диана Шошоака, която е отявлен противник на ваксинирането и на COVID мерките като цяло.

Кадри са запечатали част от неформалния разговор със сенатора:

"Каква пандемия!? Нищо подобно!", казва Шошоака.

Журналистката изтъква факти в подкрепа на имунизацията и се подготвя да напусне офиса на Шошоака. Тя обаче звъни на полицията.

"Аз съм сенатор Шошоака и се обаждам за помощ. В офиса ми нахлуха някакви хора и ме заплашват!", се чува на записа.

Лучиа Горачи успява да напусне стаята, но екипът ѝ остава вътре. Журналистиката се връща с пристигналите полицаи и се опитва да обясни ситуацията.

След известно време екипът все пак успява да напусне офиса на сенатора. Преди това обаче Шошоака моли полицаите да претърсят снимачния екип с мотива, че са откраднали нещо, настоява и да им бъде иззет заснетия материал. Екипът е заведен в полицейски участък в Букурещ. Пуснат е 8 часа по-късно, след намесата на италианското посолство в Румъния, съобщава БНТ.

Това не е първата провокативна проява на Диана Шошоака - преди около месец тя отказа да сложи маска в парламента. Нейна колежка повика полиция и едва след намесата им, сенаторът сложи предпазното средство - така както изискват противоепидемичните мерки в Румъния.

In Europa c'è un paese che è penultimo per somministrazione dei #vaccini. E' la #Romania dove la nostra collega, l'inviata Lucia Goracci, è stata aggredita e sequestrata da una senatrice no vax. Questo è il racconto dell'accaduto. pic.twitter.com/TNV2Y71MeE