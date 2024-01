Частната американска мисия до Луната се сблъска с технически проблем

За пръв път от 50 години aмерикански космически модул се отправи към Луната. Само часове след изстрелването обаче се появи технически проблем, който инженерите се опитват да отстранят.

Ракетата не успя да насочи слънчевите си панели, което означава, че не може да зарежда батериите си.

Компанията Astrobotic, която стои зад проекта, съобщи, че нейният космически кораб "Перегрин 1" е претърпял "аномалия".

Без възможност за зареждане на батерии и поддържане на захранването мисията няма да може да продължи.

Спускаемият апарат „Перегрин 1“ (Peregrine 1) излетя с напълно нова ракета носител „Вулкан Кентавър“. Компанията от Питсбърг има за цел да бъде първият частен бизнес, който успешно ще кацне на земния спътник - нещо, което са постигнали само четири държави.

Започна първата мисия до Луната с участието на частни компании

Компания от Хюстън обаче също има готов спускаем апарат и може да го изпревари до лунната повърхност, като избере по-пряк път, пише ВВС, цитирано от Нова. НАСА предостави на двете компании милиони долари, за да построят и управляват свои лунни апарати.

ULA's Vulcan successfully launched and deployed Astrobotic's Peregrine lunar lander!



However, there are issues with the lander. Vulcan's inaugural mission is the first American commercial robotic launch to the Moon. Another step towards landing humans on the Moon again!



: ULA pic.twitter.com/1NM6t0WiaL