Започна първата мисия до Луната с участието на частни компании

Първа американска мисия до Луната след повече от половин век, предава БНТ.

Тази сутрин беше изстрелян спускаемия апарат "Перегрин", който по план трябва да кацне на земния спътник на 23 февруари.

Апаратът и ракетата са на частни компании, но носи апаратура на НАСА.

Това е първата комерсиална мисия за кацане на Луната, но тя ще помогне на американската космическа агенция да събере достатъчно информация и способности, преди там да бъдат изпратени астронавти през следващите години.

