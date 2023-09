Мъск за мозъчните импланти: Представете си, ако Стивън Хокинг имаше такъв

"Представете си, ако Стивън Хокинг Професор Стивън Уилям Хокинг (на английски: Stephen William Hawking) е английски физик. До 2009 г. е Лукасов имаше такъв имплант", каза Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, по повод началото на първите тестове на мозъчни импланти върху хора.

В сряда стана ясно, че компанията му "Нюралинк" е получила одобрение да започне набиране на доброволци за изпитвания на мозъчен имплант за пациенти с парализа. В профила си в Х (бивш "Туитър") той обяви, че имплантът има потенциал да възстанови пълните двигателни функции на тялото.

Компанията "Нюралинк" на Илон Мъск започва клинични изпитвания на мозъчен имплант за пациенти с парализа

"А в дългосрочен план, "Нюралинк" се надява да играе роля в адресирането и намаляването на цивилизационния риск от изкуствения интелект. Това ще стане като подобри връзката между човек и AI (и между човек и човек) в рамките на няколко пъти", пише Мъск.

"Представете си, ако Стивън Хокинг Професор Стивън Уилям Хокинг (на английски: Stephen William Hawking) е английски физик. До 2009 г. е Лукасов имаше такъв имплант", допълва той. По-късно пише още, че когато имплант на "Нюралинк" е комбиниран с "роботизирани крайници "Оптимус", решението на Люк Скайуокър става реално". Той има предвид момент от "Междузвездни войни", в който героят получава роботизирана ръка, която управлява с имплант.

The first human patient will soon receive a Neuralink device. This ultimately has the potential to restore full body movement.



In the long term, Neuralink hopes to play a role in AI risk civilizational risk reduction by improving human to AI (and human to human) bandwidth by… https://t.co/DzqoYI27Ng