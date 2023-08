Чатим с Исус по смартфона

Ако някога сте се чудили как се е чувствал Йона, докато е бил три дни в стомаха на кита, защо Соломон е имал толкова много жени или защо Юда е предал Исус, можете да ги питате.

Да, не се шегуваме. На пазара вече е приложението Text With Jesus (Пиши си с Исус). Приложението реално е платформа за незабавни съобщения, но от другата страна са библейски фигури. Те действат като аватари на популярния свръхмощен компютър с изкуствен интелект (ИИ) ChatGPT.

Героите, налични в приложението, включват Богородица, Йосиф, Светите апостоли, пророците, Рут, Йов и племенника на Авраам, Лот. „Изкуственият интелект в случая е обучен въз основа на Светото писание, както и редица други инструменти за междуличностни отношение. Така той отговаря от името на тези библейски герои“, казва Стивън Питър, разработчик на приложението и изпълнителен директор на компанията създател – Catloaf Software, създадена от него през 2011 г. Преди това той създава „Пиши си с бащите основатели на САЩ“ и „Пиши си с Оскар Уайлд“. Тези приложения обаче са преди ИИ бума и отговаряха на въпросите на потребителите само с предварително подбрани цитати от библейските личности, без те да могат реално да „общуват“ с тях.

След като ChatGPT беше пуснат миналата година, Питър решава да го използва. „Сега вместо просто да получавате ежедневен стих от Библията, всъщност „разговарят“ с Исус“, каза той. Има малко ограничения за това какво потребителите могат да задават знаците на приложението. Независимо дали темата е съвет за лични отношения или сложни богословски въпроси, те формулират сложни отговори, обосновани върху текстове от Библията.

Запитан какво е да си добър християнин, Исус от приложението отговаря: „такъв човек вярва в мен, следва моите слова и ги въплъщава в ежедневните си действия и начин на живот“. И цитира пасаж от Евангелието на Матей, в който Исус учи, че най-великите заповеди са „Възлюби Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум” и „Обичай ближния си като себе си”. Разговорът с Исус е безплатен. За общуване с някои други библейски герои има допълнителни такси. Приложението е било тествано от пастори и свещеници, които са дали положителни отзиви.

