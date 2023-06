Милиардери ще присаждат мозъците си в роботи, за да живеят вечно

© Pixabay

От известно време изкуственият интелект (AI) е във фокуса на IT технологиите и специалистите все по-упорито се стремят към усъвършенстването му. Със създаването на ChatGPT и свободния достъп до него започнаха да се повдигат редица въпроси докъде може да стигне влиянието на изкуствения интелект върху живота на хората. Появиха се и страхове, че той ще измести хората в познати професии, които вече ще могат да се извършват от специално обучени за това алгоритми.

Kакво всъщност представлява изкуственият интелект?

Случвало ли ви се е да се припознаете в някого? Или да видите позната фигура в облаците? Неизбежно сте били в подобна ситуация, тъй като мозъкът работи на принципа да разпознава познатото. Всъщност той е толкова ефективен, че може да отгатне известна за него песен, след като чуе само няколко ноти от нея. Ако разбирате за какво говоря, разбирате и изкуствения интелект. Към днешна дата от развитието си изкуственият интелект е изключително сложна система за "припознаване на познатото".

Мъск иска още тази година на човек да бъдат поставени неврологичните импланти

"Припознаването" се случва в нейния "мозък", наричан невронна мрежа. Той използва приблизително 150 милиарда неврони, за да отгатва правилно значението на текстове, изображения, звуци и др. А "познатото" е внимателно подбрана база данни, от която идва контекстът на цялото знание на изкуствения интелект.

При него се наблюдава присъщата за хората дуалност. При нас тя се състои от природа и възпитание, а при компютрите от невронна мрежа и базата данни, използвана за тренирането ѝ.

Как се създава софтуер с изкуствен интелект и какво значение има той за развитието на дигиталния свят?

Почти всичкият софтуер с изкуствен интелект, с който сме запознати като потребители, е базиран на един от малкото утвърдени изкуствени интелекти. Тоест софтуер с оригинален изкуствен интелект почти няма, защото създаването му е трудно. Ако все пак човек реши да създава свой собствен изкуствен интелект, ще са му нужни две "съставки": невронна мрежа и данни за обучението ѝ.

Невронната мрежа би описала правила за възприемането на входни данни, а данните за обучение биха я заредили с правилното и грешното им интерпретиране. Например - ако искаме да създадем изкуствен интелект, който разчита дигитализирани документи и ги превръща в текст, ще се наложи да подготвим база данни със снимки, илюстриращи как изглежда всяка буква - печатно и ръкописно. Успоредно ще заложим в невронната мрежа и правилата за четене от снимка - чете се от ляво надясно и от горе надолу, като изображението се "изправя", ако е снимано под наклон, и се избистря, ако има нефокусирани участъци.

И въпреки че успехът е малко вероятен, успеем ли да създадем уникален изкуствен интелект, ще можем да автоматизираме значителна част от работа в конкретна индустрия и така да намалим цената за крайния клиент, позволявайки на по-широка част от населението да се възползва от нея.

Чатбот проповядва в протестантска черква в Бавария

Повече предимства или негативи носи изкуственият интелект на обикновените хора? Мит или истина е това, че много граждани са застрашени да изгубят работата си, защото тя ще може да се извършва от машина с изкуствен интелект?

Изкуственият интелект поне засега е просто инструмент. Дали вреди, или помага - зависи от хората, които го използват. Ако обикновените хора не се научат да боравят с новия инструмент, ще пропуснат да се възползват и от позитивите му.

Очевидно по-голяма част от населението ще се докосне до пълните възможности на изкуствения интелект със закъснение и съответно можем да предположим, че ще са ощетени. Макар и фактите да са такива, заключението е грешно. В дългосрочен план изкуственият интелект ще бъде достъпен за всеки и ще подпомага и допълва човешките ни способности с бързодействието и всеобхватността на машините. Такъв е пътят на прогреса и се е повторил многократно през години с транспорта, жилищата, компютрите, телефоните и т.н. Оставам оптимист, че това ще се случи и с изкуствения интелект.

Изкуственият интелект ликвидира човечеството до 2030 г., смятат експерти

Определено в близките десетилетия хора ще загубят работата си заради машините, но този процес тече от началото на индустриалната революция и процентът на заетите остава непроменен. Това е възможно, защото успоредно със закриването на стари работни места се откриват нови. Единствените периоди на масова безработица настъпват по време на финансови кризи и рецесии, от които е по-логично да се притесняваме и за които трябва да сме възможно най-подготвени.

Изкуственият интелект наистина ще автоматизира цели сектори и начинът да се предпазим от загуба на работа е като повишим експертността си. Истината е, че висококвалифицирани позиции са трудно заменяеми, докато нискоквалифицираните подлежат на роботизация. В известен смисъл може да заключим, че масово биха изчезнали нископлатените позиции, а за сметка на тях биха се появили високоплатени такива - което означава, че населението би забогатяло.

ChatGPT надмина средностатическия човек по емоционална интелигентност

Как променят IT сферата приложенията, които работят с изкуствен интелект? Има ли риск изкуственият интелект да измести професионално и IT специалистите, макар че те го създават? Какво предприемате вие, за да не се случи това?

В момента сме в период на затишие пред буря. Създателите на изкуствен интелект непрекъснато обявяват по-нова версия, която ще бъде десетки, дори стотици пъти по-добра от предходната, и би трябвало всеки момент да прекрачим границата, след която IT сферата ще бъде завинаги белязана от намесата на изкуствен интелект. И макар да очакваме това време със смесени чувства, изкуственият интелект се явява просто страхотен помощник или персонален асистент, който може бързо да изнамери и сглоби информацията, която търсиш, вместо теб.

Между ''Искам да унищожавам'' и ''Влюбена съм в теб''. Двучасов разговор с чатбот разтревожи света

Подобен риск виждам в едно много далечно бъдеще. От една страна, защото именно ИТ сферата ще е от първите, облагодетелствали се от потенциална революция на изкуствения интелект, и от друга, защото програмистите са едни от най-гъвкавите специалисти. Като на нас ни се налага постоянно да повишаваме знанията и квалификацията си. Именно високата адаптивност и експертност биха гарантирали трудна заменяемост. В този смисъл е лесно да кажем как всеки би могъл да се предпазим от замяна - стани много добър в нещо, което другите смятат за стойностно. В идеалния сценарий това е страстта ти, за която усърдно си работил да стане твоя професия.

ChatGPT ли е приложението, което на този етап показва най-ясно напредъка в IT технологиите? Какви рискове може да крие използването му на професионално и индивидуално ниво?

ChatGPT позволи на масовата аудитория да комуникира с него и така всеки си даде сметка, че изкуственият интелект не е обещание на бъдещето, а част от настоящето. ChatGPT представлява само една от посоките на развитие на изкуствения интелект, а самият изкуствен интелект е само клон на IT. За напълно различен IT продукт, но също толкова вълнуващ, бих посочил Neuralink. Макар и всички да имаме смесени чувства относно идеята да ни се постави чип в мозъка, компанията на Илон Мъск вече получи одобрение за тестове с хора. Сред краткосрочните ѝ цели са лечение на редица заболявания и увреждания (парализа, слепота, депресия, биполярно разстройство и още), а в дългосрочен план цели да позволи на хора и машини да комуникират помежду си далеч отвъд ограниченията на биологичните ни тела.

Берачите на чай в Кения унищожават заместващите ги на полето роботи

ChatGPT е просто инструмент. Затова най-големите рискове идват от възможността той да се използва от злонамерени индивиди. Не само ChatGPT, но генеративните изкуствени интелекти като цяло биха позволили създаването и управлението на по-успешни хакерски атаки от тип социално инженерство. И в личен, и в обществен план следва да се подготвим за нова вълна фалшиви новини и провокативни deepfake политически изявления. Средствата за борба с тях остават възпитанието на критично мислене и сравнение на информацията с редица утвърдени медии.

Кръстникът на изкуствения интелект: Скоро ChatGPT може да е по-интелигентен от нас

Как ще се развие използването на изкуствен интелект в глобален план в бъдеще? Може ли да се сбъднат историите от филмите, в които роботите са част от обществото?

Зависи от това колко напред гледаме в бъдещето. До края на века навярно всеки ще използва изкуствения интелект като личен асистент, а може би и ще му бъде назначаван такъв служебно при раждане. Вярвам, че учените ще успеят да разработят технологии за сдвояване на роботи и хора, както и на хора с хора. И то по начин, който не изисква вербална комуникация или пък присъствието на двете страни на една географска точка.

В по-близко бъдеще навярно ще станем свидетели на възникването на редица изкуствени интелекти, ограничени в изпълняването на една определена цел. Тези софтуери няма да са истински осъзнат изкуствен интелект, какъвто сме виждали по филмите, но ще впечатляват със завидни способности да решават проблеми много по-бързо, ефективно и евтино от нас - хората.

В близките години вярвам, че разработките на изкуствен интелект ще останат тясно специализирани и използвани в частни компании за разрешаването на техните специфични проблеми. Да, на пазара ще излизат "общообразовани" модели, които част от бизнеса ще вземе наготово, но сме далеч от изкуствения интелект иконом, който така вярно служи на Iron Man.

Изкуственият интелект ще направи революция в образованието, прогнозира създателят на ChatGPT

За историите от филмите - не виждам как това ще се случи в следващите 20-30 години. Въпреки напредъка на Boston Dynamics в мобилността на роботите и на изкуствения интелект в логическите им възможности. Като главни пречки виждам цената за изработка и възвръщаемостта на инвестицията. Дори и на теория да можем да произведем роботите, първо, ще трябва да намерим отговор на въпроса "Защо ни са?". В момента успешно автоматизираме покупки на билети, поръчки в ресторанти, видеоконтрол на граница и т.н. без нуждата от изкуствен интелект в метално роботно тяло.

Мъск ще създава изкуствен интелект, който "е малко вероятно да унищожи хората"

В далечното бъдеще обаче ситуацията е различна. Убеден съм, че милиардери и трилиардери ще наливат богатствата си във възможността да присъдят мозъка си в робот и така да живеят вечно. Или да дигитализират съществото си посредством чип, който да имплантират в робот. Въображението може да ни закара далеч дори в сценарии, в които роботизираните хора са повече от живите хора и вторите са измиращ вид, неспособен да се конкурира с "железните".

Къде в перспектива виждате 3D принтери за човешки органи или крайници?

Ако едиият сценарий да живеем по-дълго е да се роботизираме, то другият е да се прехвърляме в нови тела. Лично на мен алтернативата ми допада повече и се радвам на всеки напредък в тази посока. Разбира се, съм "за" налагането на морални ограничения в използването на технологията, но докато говорим за "отглеждане" на органи и крайници, съм крайно позитивен. Дали чрез столови клетки, принтиране, или преизползване на органична материя - учените бавно, но сигурно ще могат да поправят телата ни след по-големи и по-тежки злополуки. Дали това ще стане по наше време, или след 1-2 поколения - не знам.

3D принтери ще произвеждат сърца и артерии

Можем ли да говорим за изкуствения интелект като за "дигитална революция"? И ако приемем революцията като борба, промяна на предишни утвърдени практики, то към каква промяна се стреми IT секторът и какви ще са последствията от нея?

Революцията свързвам с коренна и внезапна промяна, което е несъвместимо с начина, по който напредва науката - а именно постоянни малки крачки и открития, стъпващи върху работата на предшестващи учени. Дори и изкуственият интелект вече е дядо - минали са 70 години от времето на Тюринг, а зараждането на идеята го предшества с десетилетия.

Но има и друга истина - светът напредва с все по-бързи темпове и най-накрая имаме достатъчно ресурси, за да захраним изкуствен интелект. Едно е ясно - ако ще има революция, то тя тепърва предстои и отново ежедневието ни ще се промени коренно.

Нека за момент помислим за IT сектора като за жив организъм, който иска да се развива, разширява и благоденства. Тогава естествено IT ще подкрепя и налага промяната, която му предоставят ресурсите за неговото израстване. Изключвайки FAANG и останалите гиганти на пазара, IT се съобразява и еволюира в посоката, зададена от бизнеса и инвеститорите.

И все пак, ако IT се стреми към нещо, то е към дигитализацията като цяло и интегрирането на най-новите и нашумели технологии в бизнеса и обществото. На върха на технологичното развитие в момента са изкуственият интелект и машинното обучение, квантовите компютри, блокчейн, виртуалната реалност и киберсигурността.

3









Копирано