Тестваха изцяло електрически самолет в САЩ

Американска авиационна компания дебютира със свой изцяло електрически самолет. Машината, наречена „Алис" от производителя Eviation Aircraft, излетя от писта на международното летище във Вашингтон в сряда сутринта, съобщава Нова телевизия.

„Алис" летя 8 минути, достигайки височина от 1066 метра и максимална скорост от 275 км/ч. Това беше прекрасно изживяване за всички, които бяха тук. Станахме свидетели на историческо събитие“, каза главният изпълнителен директор на Eviation Грегъри Дейвис.

Според компанията самолетът не произвежда въглеродни емисии, значително по-безшумен е и струва по-малко за работа на час полет в сравнение с леките реактивни самолети или турбовитловите двигатели от висок клас.

Дейвис каза още, че Eviation Aircraft има за цел да проправи своя път на пазара за пътувания на разстояние между 150 и 250 мили с гама самолети. Също така "Алис" може да бъде използван както за градски, така и за товарни полети.

