Мъск анкетира Twitter - искате ли бутон за редакция

Ден след като се сдоби с 9,2% от акциите на Twitter и стана най-големият акционер, милиардерът Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, по-известен с Tesla и SpaceX, вече иска да променя социалната платформа.

Той не постига това чрез акциите си - които са пасивни активи и не предполагат неговата намеса в управлението, а с анкета, в която пита потребителите дали искат туитовете да имат бутон за редактиране.

Илън Мъск придоби дял в Twitter

Засега 73% от 2,2 млн. анкетирани са гласували "за" редакцията на туитове.

Разбира се, Мъск не пропусна да се заиграе с отговори "yse" и "on".

Do you want an edit button?

Сега микроблогинг платформата не позволява това, макар тази функция да е достъпна при конкуренцията. Всеки може да изтрие туит, който не харесва, но не може да го промени, ако иска да остане на сайта с всички коментари, харесвания и споделяния.

Тази анкета обаче не е просто хрумване на Мъск, стана ясно малко по-късно, когато тя бе споделена от Параг Агравал - настоящият главен изпълнителен директор на Twitter.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB