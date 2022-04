Илън Мъск придоби дял в Twitter

Илън Мъск придоби 9.2% дял в Twitter, съобщава Би Би Си. Новината предизвика рязък скок на акциите на компанията с 25 на сто. Основателят на Tesla е купил 73 486 938 акции в социалната мрежа на 14 март. Те са на обща стойност 2.89 милиарда долара.

Милиардерът е редовен потребител на социалната мрежа и има над 80 милиона последователи. Покупката на акции в компанията идва на фона на скорошните изявления на Мъск, че "сериозно обмисля" да създаде собствена социална комуникационна платформа.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.



What should be done? https://t.co/aPS9ycji37