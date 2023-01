Липсват животоспасяващи лекарства за бременни, МЗ отрича

© pixabay

Липсват животоспасяващи лекарства за бременни жени. Има сигнали от пациенти, които не намират в аптеките нискомолекулни хепарини, от които се нуждаят по време на бременност и след раждане.

Проверка показа, че един от медикаментите липсва повече от година, а другият е наличен в минимални количества, но го няма в много аптеки, предаде бТВ.

Лекарството не се покрива от Здравната каса и няма алтернативно заместващ медикамент.

Запълват липсите от лекарства, ще има регулярни доставки у нас

Най-често хепарините се изписват, ако жената е имала неуспешни бременности, направила е спонтанен аборт, при установена тромбофилия или след ин витро процедура за задържане на плода, предаде bTV.

„За бременните жени това е много сериозен проблем, тъй като те няма с какво да го заменят. Това действително е много сериозен проблем“, каза проф. Детелина Луканова, началник на отделението по Ангиология в Националната кардиологична болница.

По-късно от здравното министерство разпространиха своя позиция по темата. Публикуваме уточнението без редакторска намеса:

"Във връзка с медийни публикации относно липсата на нискомолекулни хепарини, прилагани при бременни жени, ви информираме, че информацията, разпространена по-рано днес от Министерството на здравеопазването в отговор на постъпили запитвания, е:

Представителят за България на притежателя на разрешенията за употреба на лекарствените продукти Fraxiparine Solution for injection 9500 anti-Xa IU/ml - 0,6 ml 5700 IU (INN Nadroparin), Fraxiparine Solution for injection 9500 anti-Xa IU/ml - 0,4 ml 3800 IU (INN Nadroparin) и Fraxiparine Solution for injection 9500 IU anti-Xa IU/ml - 0,3 ml x 10 (INN Nadroparin) е уведомил МЗ и ИАЛ, че считано от 18.01.2023 г. са възстановени продажбите на територията на България на посочените лекарствените продукти. Към настоящия момент има налични количества в складовете на ПРУ и търговци на едро в страната.

Представителят на ПРУ на Clexane 40, 60, 80 е уведомил ИАЛ, че до 06.02.2023 г. ще се осъществи поредната планирана доставка от лекарствените продукти на територията на страната, а към момента има налични количества в собствения му склад и в складовете на търговци на едро".

