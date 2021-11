ЕМА одобри ваксината на Pfizer/BioNTech за деца от 5 до 11 г.

Европейската агенция по лекарствата препоръча одобрението на ваксината на Pfizer/BioNTech за деца от 5 до 11-годишна възраст.

Дозировката ще е по-малка от тази при възрастовата група над 12 г.

ЕМА разреши ползването на хапчето срещу COVID на „Мерк“

Проучване е показало, че имунният отговор на ваксината при по-малка доза в тази възрастова група е същата както по-голямата доза при тази на младежи между 16 и 25 години.

Решението следва подобно решение на Центъра за контрол и превенция на заболяванията на Съединените щати (CDC) по-рано през ноември и идва малко повече от месец след подаване на заявлението от страна на Pfizer/BioNTech.

