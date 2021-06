САЩ одобриха първото лекарство за Алцхаймер от 20 години насам

Американският лекарствен регулатор одобри ново лекарство срещу Алцхаймер за първи път от близо две десетилетия, предадоха световните агенции.

Наречено "Адухелм" и произвеждано от фармацевтичната компания Байоджен (Biogen), това е първото одобрено лекарство срещу Алцхаймер от 2003 г. насам, подчертава Агенцията за контрол на лекарствата. В разработването му е участвала японската компания Ейсаи Ко (Еisai Co).

Преди всичко това е първото лекарство, насочено срещу механизма на самата болест, наличието на бета-амилоидни плаки в мозъка, а не само срещу симптомите, причинени от болестта, като страх и безсъние.

Асоциацията на болните от Алцхаймер в САЩ приветства решението на американския регулатор. "Това е първото одобрено от него лекарство, което забавя влошаването на състоянието, причинено от болестта", заяви Хари Джонс, председател на Асоциацията.

През ноември експертен комитет обаче се беше произнесъл срещу разрешаването на лекарството, като бе заявил, че няма достатъчно доказателства за неговата ефикасност. Това мнение беше необвързващо и регулаторът реши, че ползите от лекарството надвишават рисковете. Агенцията обаче поиска от Байоджен да извърши клинични изпитания след разрешителното, за да провери клиничните ползи от медикамента. Ако той не действа, както е предвидено, може да се вземат мерки за изтеглянето му от пазара.

JUST IN: In a major development for patients and the biotechnology industry, the FDA approves the use of a new drug, aducanumab, for treating early Alzheimer’s disease. https://t.co/bvR7Xis0Lm