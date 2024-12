Преглеждат безплатно за кожни алергии в ''Александровска''

© pixabay

От 9 дo 13 декември 2024г. УМБАЛ „Александровска“ отново ще бъде част от Националната кампания за диагностика и профилактика на кожните алергични заболявания, която тази година е насочена към алергии, възникващи в работната среда, съобщават от лечебното заведение.

По време на кампанията гражданите ще бъдат преглеждани безплатно от 9.30 до 12.30ч., в кабинети №118 и №122 на партера на Клиниката по кожни и венерически болести, след предварително записване на тел.: 02/ 9230 495. При необходимост, също без заплащане, ще бъдат провеждани и безплатни кожно-алергологични тестувания само в дните 9 и 10.12. Алергологичният тест е единствения доказателствен метод за установяване на контактна алергия, която може да се прояви навсякъде, но най-често се локализира по ръцете и клепачите.

Препоръчително е да се консултират хора с реални оплаквания, поради ограничения състав на екипите и тяхното доброволно участие в кампанията.

Най-честите алергии са към полени, увеличават се тези към лекарства

Професионалните алергии на кожата заемат 80% от всички професионални заболявания, а жените по-често страдат от тях. Едни от най-често засегнатите професионални групи са фризьори, козметици, автомонтьори, строители, маникюристи, шивачи и кроячи, медици (хуманни и ветеринарни лекари, стоматолози, професионалисти по здравни грижи, санитари). В риск са работещите с химикали, селскостопански работници, хигиенисти и много други, заради честото мокрене на ръцете, употребата на дезинфектанти, бои, лакове, пестициди, органични разтворители и др.

Повече от 150 млн. европейци страдат от хронични алергични заболявания и прогнозите са, че през 2050г. половината от европейската популация ще бъде засегната от алергични проблеми. Кожната алергия се среща при над 30% от активното население в развитите и развиващите се страни и е сред най-честите причини за временна неработоспособност. Нараства и заболеваемостта от уртикария, известна още като копривна треска. Причините не са изяснени, но се предполага че повишената честота на различните кожни алергични заболявания се дължи на все по-всеобхватния контакт на човешкия организъм с различни алергени, произхождащи от заобикалящата ни среда.

В България всяко пето дете се ражда с предразположеност към алергично заболяване от спектъра на атопията и развива атопичен дерматит. Най-честите локализации са долните и горните крайници, както и лицето. Най-честите алергени, предизвикващи реакции у децата, са метали, гума, слайм, различни локални медикаменти и козметика, като клиничната изява на контактния дерматит зависи от времето и мястото, на което е попаднал алергенът. Пациентите с атопичен дерматит често страдат от широк диапазон от кожни реакции, включително алергични и иритативни кожни промени (контактен дерматит, контактна уртикария). Тяхното ранно разпознаване е от съществено значение за адекватното лечение.

Националната кампания за диагностика и профилактика на кожните алергични заболявания се организира от Секцията по дерматоалергология към Българското дерматологично дружество (БДД) и е в рамките на “Healthy skin @t work” кампанията на ЕPOS (European Initiative for the Prevention of Occupational Skin Diseases), в която участват 30 европейски страни.

