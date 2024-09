Още болни от нилска треска у нас

© pixabay

Още двама болни от западнонилска треска са открити в България през миналата седмица. Това сочат данните на Националния център по заразни и паразитни болести. В края на август бяха открити трима души с инфекцията, като двама от тях починаха. Така общо болните стават петима от началото на годината.

Всяко повишаване с половин градус на средномесечните температури води до промяна на насекомите и членестоногите, които предават заболявания, отбеляза проф. Тодор Кантарджиев - бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести. „Както е известно, преди около 15 години си внесохме тропически комар – т.нар. тигров комар. За първи път беше внесен с декоративни растения в Созопол. За 5-6 години засегна всички градове по нашето Черноморие, след което се разпространи във всички големи градове с ниска надморска височина, а вече го има и в градовете с висока надморска височина“, отбеляза той пред БНР.

Анализът на епидемичната ситуация у нас показва, че България вече е свободна от морбили страна. „У нас няма вътрешно разпространяване на инфекцията морбили. Повече от 21 дни от последния случай нямаме регистрирани нови болни от морбили и сме една от много малкото държави в Европа, където няма вътрешно разпространение на инфекцията”, отбеляза професорът.

В последните два месеца обаче има увеличаване на регистрираните случаи на коронавирус. „Слава богу, пандемичният вирус вече така се измени, че започна да прилича на коронавирусите преди 6-7 години, които причиняваха 15% от гърлобола при възрастни и около 30% от сухата кашлица“, коментира той. Все пак трябва да се спазват някои елементарни мерки. Над 600 случая са регистрирани само през миналата седмица у нас.

Нов вирус, пренасян от кърлежи, откриха в Китай. Той може да причини инфекция на мозъка, съобщават учени. Вирусът, наречен Wetland virus (WELV), е открит за първи път в пациент, който е бил лекуван в град Джинжоу през юни 2019 г., според доклад, публикуван на 4 септември в The New England Journal of Medicine. 61-годишният мъж е имал треска, главоболие и повръщане приблизително пет дни след посещение в парк в голяма влажна зона във Вътрешна Монголия, автономен регион на Северен Китай. Той казал на лекарите, че е бил ухапан от кърлежи в парка. Антибиотиците не облекчили симптомите на мъжа, което показва, че инфекцията не е причинена от бактерии.

Анализ на ДНК и РНК в кръвта на мъжа разкрива невиждан досега ортонайровирус. Подобен вирус, пренасян от кърлежи, е конго-кримската хеморагична треска, рядко и смъртоносно заболяване, което може да се разпространи при хората чрез ухапване от паразита или чрез излагане на телесни течности на заразени хора.

След като открили вируса в кръвта на пациента, изследователите започнали да го търсят в кърлежи и животни в Северен Китай. Те установили, че пет различни вида кърлежи могат да носят вируса, но кърлежът Haemaphysalis concinna се среща главно в Русия и Източна Европа.

