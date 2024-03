Мъжът, прекарал 70 години от живота си в метален цилиндър заради ужасяващо заболяване, почина

Американецът Пол Алекзандър, който прекара 70 години от живота си затворен в метален цилиндър заради това, че страдаше от полиомиелит, е починал на 78-годишна възраст, съобщиха близките му.

Алекзандър се заразява с вируса през 1952 г., когато е на 6 годинки, и оттогава е парализиран от врата надолу. Веднага е откаран в болница в Тексас и по-късно се събужда в метален цилиндър, който ще бъде неговият дом до края на живота му.

През цялото това време обаче мъжът успя да влезе в университет, да стане адвокат и да публикува книга.

Брат му, Филип Алекзандър, благодари на всички, които са дарявали средства, за да може Пол да прекара последните си години малко по-безгрижно. С остатъка от дарените пари ще бъде организирано и погребението му.

Paul Alexander, the man who lived in an iron lung for 70 years, has died at the age of 78 pic.twitter.com/Dfy7nXqtXf