Внимание, вирусна атака! Как успешно да се противопоставим?

Общоизвестен факт е, че през есента и зимата се случват многобройни вирусни атаки и чести инфекции, в повечето случаи на горните дихателни пътища, а температурата, хремата и кашлицата са неизбежни техни спътници.

Всичко за вирусите и как да ги спрем - разговаряме с д-р Силвия Стоянова, специалист по инфекциозни болести, ДКЦ „Неоклиник“ гр. София

Д-р Стоянова, нека започнем с това какво представляват вирусите и как да ги различим?

Около 90% от острите респираторни заболявания имат вирусна генеза. Над 200 типа вируси причиняват респираторни заболявания, основните от които са:

Грипни вируси тип А, В и С, парагрипни вируси, респираторносцинтиален вирус, аденовируси (типове 1-7, 14, 21), коронавируси, ентеровируси, риновируси, коксакивируси.

Предаването се осъществява по два начина: по аерогенен път - чрез малките капки, натоварен с вирусите секрет (с диаметър по-малък от 5 µм) или по въздушнокапков път - чрез едрокапковия аерозол(> 5 µм)

Аденовирусите са с двойноверижна ДНК без обвивка и са повсеместно разпространени. Инфекциите се появяват целогодишно, но по-често през зимата. Аденовирусните инфекции не поразяват само респираторния тракт и локалните лимфни възли, а засягат очите, стомашно-чревния и урo-гениталния тракт.

Те се различават от другите респираторни вируси по това, че могат да се придобиват не само по екзогенен, но и по ендогенен път, след реактивиране на инфекцията. Инкубационният период от аденовирусни респираторни инфекции е между 2 и 7 дни.

Грипни вируси

Причинители на заболяването са 3 типа грипни вируси: А, В и С, но епидемиологично значение имат само тип А и В, тъй като заболяванията от грип С протичат като леки респираторни инфекции.

Грипните вируси тип А се различават от останалите два типа и по това, че са патогенни не само за хора. Общо, сред човешката, животинската и птичата популации са установени 16 подтипа НА и 9 подтипа NA грипните вируси тип А. По време на големи епидемии, тежки заболявания и смърт могат да бъдат причинени от първична вирусна и вторична бактериална пневмония, както и от усложнения при възрастни лица над 60 години и пациенти с хронични заболявания .

Инкубационният период е 1-5 дни, най-често около 2 дни. Типичната клинична картина на заболяванията, причинени от грипни вируси А и В се характеризира с внезапно повишаване на температурата, съпроводено от главоболие и болки в крайниците, фаринго-ларингит и бронхит. Типичните признаци отзвучават след 7 дни при имунокомпетентни пациенти, като понякога остава протрахирана кашлица.

Парагрипни вируси

Парагрипните вируси са едноверижни РНК-вируси с обвивка. Патогенни за човека са 5 типа. От особено клинично значение са парагрипните вирусни типове 1-3, докато типове 4А и 4B са по-редки. Около 50-75% от първичните инфекции протичат фебрилно, като клиничните прояви са свързани със засягане на горните и долни дихателни пътища. Отбелязва се характерна сезонност в разпространението - типичен за инфекцията с парагрип тип 1 и 2 е есенният пик, докато тип 3 парагрипните инфекции са целогодишни.

Респираторносинцитиална вирусна инфекция (РСВ)

РСВ са едноверижни РНК-вируси на базата на антигенни различия, единственият серотип се разделя на две подгрупи - А и В. Ежегодно, в месеците от ноември до март, РСВ се разпространяват епидемично сред населението. След кратък инкубационен период от 3-5 дни, първичната инфекция започва почти винаги с изразена симптоматика: повишена температура и засягане на горния респираторен тракт, което може да бъде усложнено с възпаление на средното ухо. През последните 10 години все повече се отделя внимание на сериозността на РСВ вирусна инфекция, завършващо със смъртен изход в 30-100% от пациентите, които са имунокомпрометирани.

Входни врати за РСВ инфекция са носът, очите и устата.

Как се лекуват остри вирусни инфекции и грип?

Пандемията ни научи, че не бива да се пият антибиотици при вирусна инфекция. Науката е доказала, че антибиотиците не са правилния избор за лечение, когато се касае за чиста вирусна инфекция. Те не лекуват заболяването, но могат да причинят множество усложнения.

Свръхактивирането на имунната система също крие известни рискове. Най-удачния и успешен подход към вирусите е те да се унищожат. Но това не е толкова просто, поради тяхната способност да мутират и да се разпространяват при различни обстоятелства. Логичен избор за спиране на вирусната атака са протововирусните продукти. Те могат да бъдат химически молекули или натурални средства.

Предимството на продуктите с натурален състав е, че нямат странични действия и токсични ефекти като: гадене, повръщане, стомашни болки, алергии, чернодробни, неврологични нарушения и др.

За да бъде ефективна формулата е важно да се разбере поведението на вируса, за да може да се унищожи без негативни странични действия.

Важно условие за успеха на терапията с природни продукти е да се започне възможно най-рано лечението - още от първия ден на вирусната атака или до 72 часа.

Какви са критериите при избора на продукт, за да е наистина ефикасен?

Основните критерии при избор на ефикасен продукт са три. Продуктът трябва бъде ефективен срещу възможно най- много видове вируси. Той трябва да действа срещу вируса във всеки един етап от жизнения му цикъл. Важно е също неговият прием на бъде лесен.

В тази посока, продуктът на ABOPharma - Вирухелт е едно много добро решение. Той представлява комбинация от 6 прецизно подбрани и клинично доказани съставки с широк спектър на действие и взаимно допълващ се ефект, които подпомагат естествената защитна функция на организма, особено в периодите на повишен риск от заразяване с вирусни инфекции. В резултат на това се скъсява периода на инфекцията, облекчават се симптомите, а оздравяването се ускорява.

Вирухелт подпомага борбата с вирусите в целия им жизнен цикъл по 5 механизма:

1. Блокира рецепторите

2. Спира навлизането в клетките

3. Възпрепятства репликацията

4. Увеличава нивата на интерферон

5. Антиоксидантен ефект

Всяка една от съставките във Вирухелт има специфично въздействие по отношение на различните типове вируси и тяхното стопиране, във всеки етап на инфекцията.

Силата на природните съставки:

Коренът от глухарче1 + кверцетинът2 имат съществено антивирусно действие. Кверцетинът показва инхибиторен ефект върху няколко етапа от жизнения цикъл на вируса, от навлизането до репликацията.

Кверцетинът потиска репликацията на респираторни вируси като грипни, парагрипни вируси, аденовируси и риновируси, респираторносинцитиален вирус, включително и коронавируси. Той е мощна имуномодулаторна молекула поради своите прицелни ефекти върху повечето имунни клетки и цитокини.

Освен това кварцетинът притежава широк спектър от антиоксиданти, противовъзпалителни и имуномодулиращи действия, които ускоряват оздравителните процеси.

Андрографисът ограничава навлизането на вируса на грипа и възпрепятства репликацията му в клетките, като блокира гликопротеините – хемаглутинин и невраминидаза.

Андрографисът намалява експресията на провъзпалителни цитокини и хемокини, причинени от инфекция и в крайна сметка намалява белодробната патология, причинена от вирусите.

При прием на андрографис се наблюдава значително намаляване на симптомите, особено, ако се започне в рамките на 72 часа от начало на инфекцията.3

Кестенът предотвратява и контролира вирусни респираторни заболявания благодарение на съдържащите се в него танини, които притежават антивирусна, вкл. Sars-cov-2, противовъзпалителна и антиоксидантната активност. Намалява нежеланите ефекти от прекомерен възпалителен отговор.4

Африканският пеларгониум има клинично доказано противовирусно действие. Той блокира вирусното навлизане на грипни вируси от тип А и тип В.

Екстрактът от африкански пеларгониум инхибира репликацията на вирусите, като увеличава нивата на интерферон.

Клинични проучвания доказват, че добавянето на пеларгониум към лечението на вирусни заболявания, значително скъсява периода на боледуване и тежестта на симптомите.5

Златният корен съдържа флавоноиди, на които се дължи невраминидазната инхибиторна активност, като възпрепятства размножаването на вирусите. Той съдържа салидрозид притежаващ противовирусно и противовъзпалително действие.

Проведени са проучвания, които показват значително подобряване на умората и изтощението. Повишеното усвояване на гликоген допринася за прилив на енергия и тонус. Гликогенът е източник на глюкоза след неговото метаболизиране от мускулите и черния дроб.6

Лактоферинът7 е един от основните серумни транспортни протеини. Той е мултифункционален екстрацелуларен гликопротеин, функциониращ като основен елемент на вродения имунитет. Защитните ефекти на лактоферин варират от директни антимикробни действия срещу голям панел от микроорганизми, включително вируси, бактерии, гъбички, паразити и противовъзпалителни действия. Лактоферинът действа в ранната фаза на вирусната инфекция, като предотвратява навлизането на вируса в клетката гостоприемник, или чрез блокиране на клетъчните рецептори, или чрез директно свързване с вирусни частици.

В допълнение към антивирусните свойства на лактоферина е и способността му да модулира възпалителния процес и цялостния имунен отговор.

В заключение можем да кажем, че Вирухелт е продукт с уникален двоен механизъм на действие - има отношение върху причинителя и върху симптомите едновременно.

Вирухелт може да се прилага при:

• Първа вирусна атака

• Във всеки етап от вирусната инфекция

• При рецидивиращи вирусни инфекции

Благодарение на съдържащия се златен корен се запазва тонусът и енергията на пациента, което прави Вирухелт уникален продукт с доказани ползи, и първи избор при първи симптоми.

Вирухелт се препоръчва за пациенти над 12 години по 2 капсули дневно за пет дни. Продуктът не се препоръчва по време на бременност.

