Стареене на кожата – кои фактори можеш да ограничиш и как?

Защо и как кожата изглежда стара? Ако сте от хората които търсят антиейджинг решения, инвестират в козметика и процедури, може да е полезно да разберете какво се случва с кожата ви всъщност.

Своите съвети по темата дава д-р Маргарита Къчева.

Стареенето на кожата се причинява от два основни фактора:

1) Вътрешно стареене, което в основата си е просто нормален резултат от изминалото време. Това е същият процес, който всички наши органи претърпяват с течение на годините, случва се на всеки от нас и е част от привилегията на остаряването. Вътрешното стареене зависи от генетични и физиологични фактори и е невъзможно да се повлияе.

2) Външно стареене, причинено от външни фактори. Външните фактори са тези, на които можем да модифицираме експозицията си и да ограничим ефекта им върху кожата си.

Познавате ли някой, който изглежда по-млад от биологичната си възраст и знаете ли каква е неговата тайна?

Обикновено тези хора започват рано борбата си с биологичния часовник и залагат на профилактичната рутинна грижа.

Проучванията показват, че най-важният фактор на външното стареене - досега - е излагането на UV лъчите. Затова ограничете времето си на слънце, не използвайте солариуми, прилагайте всеки ден слънцезащитни продукти.

Други основни виновници са тютюнопушенето и замърсяването.

Tютюнопушенето причинява стареене на кожата чрез два основни механизма: Чрез ефектите от излагане на цигарен дим (дразнене на очите, развиващо бръчки тип „пачи крак” и повтарящи се движения на лицето, свързани с акта на пушене). Също и с увреждане на по-дълбоките слоеве на кожата чрез причиняване на оксидативен стрес, повишаване на нивата на матриксните металопротеинази (ензими, които разграждат колагена), намаляване на синтеза на нов колаген и разграждане на еластичните влакна.

Все повече проучвания предлагат различни подходи, редуциращи вредата от тютюнопушенето. Пример за това са продуктите за нагряване на тютюн и други подобни категории, при които липсва процеса на горене на тютюна. Последните налични изследвания твърдят, че емисиите, създадени от тези алтерантивни продукти , съдържат значително по-ниски нива на вредни токсини и химикали, отколкото дима от обикновените цигари. Това обаче не означава, че този тип продукти са без риск и затова пълното въздържание е за предпочитане.

Кожата е важна бариера на тялото за намаляване на ефектите от замърсяването върху нашето здраве, тъй като не просто ядем и вдишваме токсините от околната среда, а също ги абсорбираме през нея. Всеки ден кожата ни влиза в контакт с микроскопични замърсяващи частици, които са до 20 пъти по-малки от нашите пори. Те преминават дълбоко във вътрешните слоеве на нашата кожа, където причиняват възпаление, дехидратация и преждевременно стареене. Най-доброто средство за превенция на този процес е поддържане на здрава бариерна функция на кожата с правилна рутинна грижа.

Диетата също се нарежда сред факторите за външно стареене на кожата. Употребата на рафинирана захар и на храни с висок гликемичен индекс, които бързо се превръщат в захари, се отразява не само на фигурата, но и върху състоянието на кожата ни.

Вашето тяло разгражда простите въглехидрати като рафинирани захари и бяло брашно и ги превръща в глюкоза, която след това навлиза в кръвния поток. Когато това се случи, тялото произвежда инсулин, за да противодейства на високите нива на кръвна захар, което води до възпаление – продуцират се ензими, които се свързват с колагена чрез окислителен процес, известен като гликиране. При постоянното поддържане на висока кръвна захар този процес разгражда колагена и еластина, допринасяйки за процеса на стареене.

Това не означава, че трябва да се откажете напълно от захарта - в умерени количества тя е напълно безопасна. Избягвайте крайностите като напълно лишаване от захар, тъй като това също може да повлияе на негативно върху организма ви.

Промените в начина на живот винаги трябва да бъдат постижими и устойчиви.

Сред другите фактори за външно стареене на кожата са стрес, недоспиване и др., и всички те допринасят за намаляване на колагена, нарушаване на регулирането на еластина и промени в пигментацията.

Но стареенето на кожата не е единствената причина за бръчките. С напредването на възрастта настъпват подкожни промени, като загуба на мазнини по лицето и изтъняване на костите. Ето защо, ако искате да запазите младостта си за по-дълго, с времето може да се замислите за по-инвазивни процедури.

За финал: Голяма част от процесите, които ни състаряват, не са под наш контрол, но има външни фактори, които можем да оганичим. Започнете с грижата за кожата си още преди да имате признаци на стареене, защото превенцията е най-ефективният антиейджинг избор.

Коя е д-р Маргарита Къчева

Д-р Маргарита Къчева завършва медицина с отличие в Медицински Университет София. Част е от екипа на Клиника по Кожни и Венерически болести при Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница София. Полага успешно изпита на Европейския борд по дерматовенерология (EBDV), чиято цел е постигане на висок стандарт на дерматовенерологична помощ във всички европейски страни. Д-р Къчева получава най-високото отличие на борда - титлата Fellow of European board of dermatology and venereology (FEBDV).

Докторант е към Медицински Университет София за придобиване на научна степен „Доктор по медицина“.

През 2018 година провежда специализация по Дерматохистопатология в Университетска Болница Цюрих, Швейцария.

Асистент е в Медицински факултет към Софийски университет.

Д-р Къчева се е усъвършенствала на международни обучения и практически семинари в страната и чужбина. През 2016 година участва в Академия по лазерни технологии в Марбея, Испания. През 2017 година е стипендиант на Европейската Академия по Дерматология и Венерология (EADV), Женева, Швейцария. Юни 2018г. провежда обучение по дерматохистопатология в Университетска Болница Гент, Белгия. Декември 2018г. провежда обучение по сексуално трансмисивни болести в Университетска Болница Амстердам, Холандия. Професионалните интереси на д-р Къчева са в областта на клиничната и педиатрична дерматология, сексуално трансмисивни болести, онкодерматохирургия и дерматохистопатология. За повишаване на медицинската си квалификация в тези области ежегоднo посещава международни конгреси и курсове.

Член е на Българското Дерматологично Дружество и Европейската Академия по Дерматология и Венерология.



