Мъж се зарази едновременно с маймунска шарка, COVID и ХИВ

Изследователи в Италия съобщиха за първия известен случай на някой с положителен тест за маймунска шарка, COVID-19 и ХИВ едновременно. И трите инфекции бяха нови и последваха кратко пътуване до Испания.

Пациентът, 36-годишен италианец, развива температура, болки в гърлото, умора, главоболие и възпаление на областта на слабините около 9 дни след завръщането си от 5-дневно пътуване до Испания, по време на което е правил секс с мъже без презерватив.

Researchers in #Italy report the first case of someone testing positive for #monkeypox , #Covid and #HIV at the same time. The man developed fever, a sore throat, headache, and an inflammation of the groin area after a trip to Spain, where he had sex with men without a condom. pic.twitter.com/UHZWINZ6T0