Код здраве: За децата със Синдром на Даун с любов

Между 11-14-а и между 15-19-а гестационна седмица бъдещите мами отиват на биохимичен скрининг. Посредством венозна кръв се проверява нивото на някои нормални за бременната жена белтъци. Повишените им нива определят вероятността за раждане на дете със Синдром на Даун.

Ако резултатите са по-високи от 1:250, то следват още и още изследвания, които да установят или обратното, диагнозата. Изследването, което категорично може да даде отговор на въпроса дали плодът е със Синдром на Даун, е амниоцентезата, която не може да са извърши по-рано от 15-а гестационна седмица.

С диагнозата "Тризомия 21" е приблизително 1 на 700 деца. Интересно е, че тази честота е еднаква във всички страни, всички раси и всички социални групи. Годишно в България се раждат около 100 такива деца. В помощ на част от тях, както и техните семейства, на 21 март – Световният ден на хората със Синдрома на Даун, у нас отваря врати първият по рода си клуб „Всеки може”. зад проекта стои Фондацията Up with Down, чийто основател – Надежда Тодорова, горда майка на 8-годишната принцеса Вяра, разговаря с Радина Василева за това какво е да си родител на дете с Даун и какви са целите на Фондацията й. Вижте повече във видеото.

Коя е Надежда Тодорова и какво прави Фондация Up with Down накратко:

Надежда е щастлива и горда майка на Вяра със синдром на Даун. По образование и професия е филолог, преподавател, доктор по синтаксис на съвременния английски език. По душа и сърце е мечтател и творец, собственик на малък творчески бизнес с училище по плетене и студио за ръчно багрене на прежда. А по щастлива житейска съдба е и социален предприемач, основател и изпълнителен директор на Фондация Up with Down, чиято цел е щастлив и пълноценен живот на децата със синдром на Даун тук, в България.

Фондация UP WITH DOWN се ражда през 2019 година, като естествено следствие от всичко, което Надежда и партньорът й трупат като опит, знания и действия през изминалите повече от 5 години, откакто са родители на Вяра. В основата на дейността на Фондацията е да подкрепя, мотивира и вдъхновява родителите на деца със синдром на Даун и специалистите, които работят с тях.

