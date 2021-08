Над 200 милиона души по света са били заразени с COVID-19

Броят на хората, заразени с коронавирус по света, надхвърли 200 милиона души, съобщи американският университет "Джонс Хопкинс".

По данни на университета, разпространени вчера, общият брой на заразените с коронавирус по света е 200 014 602. 4 252 873 души досега са починали от усложнения от вируса.

СЗО: Броят на случаите на COVID-19 в Европа надхвърли 60 милиона

Най-голям е броят на диагностицираните с коронавирус в САЩ (над 35 милиона души). На второ място е Индия (31,7 милиона души), на трето - Бразилия (19,9 милиона), посочва ТАСС.

В редица страни, включително в САЩ, през последните седмици се наблюдава увеличение на новозаразените заради разпространението на варианта Делта на коронавируса.

Броят на хората, заразени с КОВИД-19 в САЩ, за последните две седмици се е увеличил със 139 процента спрямо предишните 14 дни.

