Световната здравна организация - СЗО обяви нова система за именуване на варианти на Covid-19. Отсега нататък СЗО ще използва гръцки букви, за да се позовава на варианти, открити за първи път в страни като Великобритания, Южна Африка и Индия, съобщава БиБиСи.

Например вариантът от Обединеното кралство е "Алфа", южноафриканският е "Бета", а индийският - "Делта". СЗО коментира, че това е с цел да се опростят дискусиите, но и да се помогне за премахването на известна стигма от имената.

COVID-19 в България: Ето кои градове водят по зараза

По-рано този месец индийското правителство разкритикува наименованието на вариант B.1.617.2 - открит за първи път в страната през октомври миналата година - като "индийски вариант", въпреки че СЗО никога не го бе обозначавала официално като такъв.

"Никоя държава не трябва да бъде заклеймявана за откриване и докладване на варианти", коментира техническият ръководител на СЗО за Covid-19, Мария Ван Керхове. Тя също така призова за "стабилно наблюдение" на вариантите и за споделяне на научни данни, за да се спре разпространението.

Today, @WHO announces new, easy-to-say labels for #SARSCoV2 Variants of Concern (VOCs) & Interest (VOIs)



They will not replace existing scientific names, but are aimed to help in public discussion of VOI/VOC



Read more here (will be live soon):

https://t.co/VNvjJn8Xcv#COVID19 pic.twitter.com/L9YOfxmKW7