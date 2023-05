Природозащитници протестират с арт инсталация от пластмаса в Париж

Природозащитната организация "Грийнпийс" откри в Париж художествена инсталация под формата на машина, която бълва пластмасови бутилки пред кран за нефт преди началото на преговорите на ООН за ограничаване на пластмасовите отпадъци, предаде Ройтерс.

Автор на творбата е канадецът Бенджамин фон Вонг. Петметровата инсталация на брега на р. Сена показва връзката между изкопаемите горива и замърсяването с пластмаса, което може да се утрои през следващите четири десетилетия.

От 460 милиона тона пластмаса, произвеждана всяка година, сега се рециклират едва 9%. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) обяви миналата година, че глобалните пластмасови отпадъци може да се утроят 2060 г.

Според Програмата на ООН за околната среда страните могат да ги намалят с 80% до 2040 г., като използват съществуващите технологии и въведат големи промени в политиката си, предаде БТА.

Преговорите в Париж ще продължат до петък.

Hollywood actor Shailene Woodley joined Greenpeace in Paris, demanding a strong global treaty on plastic reduction. They unveiled artwork in the shape of a machine churning out bottles in front of an oil derrick to coincide with talks on eliminating plastic waste pic.twitter.com/nYQWUqdgJN