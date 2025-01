Американски съд блокира искането Тръмп за спиране на програмите за държавна финансова помощ

© Getty Images

Федерален съдия временно блокира искането на американския президент Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския за спиране на програмите за държавна финансова помощ, докато правителството му прави преглед, с който да се увери, че парите се отпускат в съответствие с приоритетите Белия дом, включително с указите за прекратяване на програмите за многообразие, равенство и приобщаване, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Малко преди замразяването на финансирането да влезе в сила във вторник следобед, съдия Лорън Алихан нареди средствата за текущите програми да продължат да се изплащат до 3 февруари. Заповедта бе издадена във връзка със съдебен иск, подаден неправителствени организации.

Безвъзмездните средства са жизненоважни за местните власти, училищата и организациите с нестопанска цел, отбелязва АП. Служители на правителството заявиха, че изплащането на средствата ще бъде спряно, докато тече проверка, с която да се установи, дали разходите съответстват на последните укази на Тръмп.

Президентът републиканец иска да увеличи производството на изкопаеми горива, да отмени мерки за защита на транссексуалните хора и да сложи край на усилията за многообразие, равенство и приобщаване.

Дори и временното прекъсване на финансирането може да доведе до съкращения или забавяне на обществени услуги.

Службата за управление и бюджет на САЩ (U.S. Office of Management and Budget) вчера издаде меморандум, от който според съда не става достатъчно ясно кои програми ще бъдат засегнати. "Изглежда, че федералното правителство в момента всъщност не знае пълния обхват на програмите, чието финансиране временно ще бъде спряно", заяви съдия Алихан, която беше назначена от президента Джо Байдън

Междувременно във вторник Тръмп издаде указ за спиране на федералното финансиране на програми за смяна на пола на деца под 19-годишна възраст.

"Политиката на Съединените щати е да не финансират, спонсорират, насърчават, подпомагат или подкрепят така наречения "преход" на дете от един пол към друг и стриктно да прилагат всички закони, които забраняват или ограничават тези разрушителни и променящи живота процедури", пише в указа на Тръмп, съобщава БТА.

