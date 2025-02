Защо много британци не харесват Доналд Тръмп?

© Getty Images/Novini.bg

8 март 2019 г. – Майкъл Стивънсън –

Някой в Quora попита: „Защо някои британци не харесват Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския?“

Нейт Уайт, остроумен и красноречив писател от Англия, даде следния отговор:

„Няколко неща веднага изникват в съзнанието.

На Тръмп липсват едни много конкретни качества, които британците традиционно ценят.

Например, той няма класа, чар, хладнокръвие, достоверност, състрадание, остроумие, топлота, мъдрост, финес, чувствителност, самосъзнание, смирение, чест и благородство – всички качества, забележете, с които неговият предшественик, г-н Обама, беше щедро надарен.

Така че за нас, резкият контраст хвърля Тръмп в болезнено неудобна светлина.

Освен това, ние британците обичаме добрия хумор. А макар Тръмп често да е просто смешен, той никога, ама никога не е казал нещо духовито, остроумно или дори горе-долу забавно.

Не го казвам като хипербола. Говоря буквално: не веднъж, не два пъти – никога.

А това, според британската чувствителност, е особено тревожно – защото за нас, да нямаш чувство за хумор, е почти нечовешко.

Но при Тръмп това е факт. Той дори не изглежда да разбира какво е шега. Неговата идея за хумор е груб коментар, неграмотна обида или просто акт на някаква жестокост.

Тръмп е трол. И като всеки трол, той никога не е забавен и никога не се смее – той само кудкудяка и злобно злорадства.

И по-страшното е, че той не просто говори с груби, безумно безвкусни обиди – той всъщност мисли с тях. Умът му е опростен алгоритъм от дребнави предразсъдъци и рефлекторна злоба.

Няма никакви пластове и дълбочина, няма ирония, няма нюанси. Всичко при него е повърхностно.

Някои американци може би намират това за освежаващо откровено.

Е, ние – не. За нас това означава липса на вътрешен свят. Липса на душа.

А във Великобритания традиционно сме на страната на Давид, а не на Голиат. Всички наши герои са смели, но аутсайдери: Робин Худ, Дик Уитингтън, Оливър Туист.

Тръмп не е нито смел, нито аутсайдер. Той е пълната противоположност на това.

Той дори не е разглезен богаташ или ненаситен корпоративен мастодонт.

Той е по-скоро една дебела, бяла гъсеница. Един Джаба на привилегиите.

И което е още по-лошо – той е най-непростимото нещо за британците: хулиган.

Разбира се, освен когато е сред други хулигани – тогава внезапно се превръща в подмазвач.

В живота има неписани правила – елементарните правила на порядъчността – и той ги нарушава всичките.

Тръмп удря само надолу (към по-слабия) – нещо, което един джентълмен никога, ама никога не би направил. И всеки негов удар е под пояса.

Особено обича да рита онези, които са беззащитни и безгласни – и го прави, когато вече са на земята.

Така че фактът, че значителна част от американците – може би една трета – гледат какво прави, слушат какво говори и си казват „Да, този човек ме представлява“, ни изпълва с озадачение и немалко притеснение, имайки предвид че:

1. Американците би трябвало да са по-добри хора от нас, а и в повечето случаи са.

2. Не се изисква кой знае колко проницателност, за да забележиш някои очевидни недостатъци в този човек.

Именно този последен факт най-много шокира и отчайва британците (и не само тях) – недостатъците на Тръмп не просто се забелязват, те направо блестят в неонови светлини.

В крайна сметка, невъзможно е да прочетеш дори един негов туит или да чуеш как произнася две последователни изречения, без да се взреш в самата бездна.

Той е Пикасо на дребнавостта.

Шекспир на простащината.

Дори неговите недостатъци имат недостатъци, и така до безкрайност.

Знаем, че винаги е имало глупави хора на този свят. И също така и злобни. Но рядко глупостта е била толкова злобна. И рядко злобата – толкова глупава.

Тръмп кара Никсън да изглежда честен.

Кара Джордж Буш да изглежда интелигентен.

Честно казано, ако доктор Франкенщайн решеше да сглоби чудовище от чисто човешки недостатъци, резултатът щеше да бъде Тръмп.

А после ужасеният Франкенщайн щеше да се хване за главата и да изкрещи в агония:

„Господи… какво… съм… създал?!“

Ако простащината беше телевизионно шоу, Тръмп щеше да бъде цялата колекция на DVD“.

Източник: jobsanger: British Writer Pens The Best Description Of Trump I’ve Read

______________________

Този коментар изразява личното мнение на автора

и може да не съвпада с позициите на редакцията на Novini.bg.

