Почина най-възрастният жител на САЩ

Елизабет Франсис, най-възрастният жител на САЩ, почина на 115-годишна възраст, съобщи сайтът Good Mornig America, предава БТА.

Шейсет и девет годишната внучка на Франсис, която е полагала грижи за баба си - Етел Харисън, каза пред Ей Би Си Нюз, че възрастната жена е починала спокойно в дома си във вторник, заобиколена от близките си.

Семейството описва Елизабет Франсис като "обичаща хората и Бог". "Нейното мото беше "Отнасяй се с другите така, както искаш да се отнасят с теб", допълва Етел Харисън за баба си.

Към момента на смъртта си Елизабет Франсис беше най-възрастният жител на САЩ и третият най-възрастен човек в света според базата данни за възрастни хора LongeviQuest.

Франсис е живяла през по-голямата част от живота си в Хюстън, Тексас. Родена е през 1909 г. Отпразнувала е 115-ия си рожден ден по-рано през тази година.

В телевизионно интервю през 2023 г. Елизабет Франсис казва, че се чувства млада отвътре, "с младо сърце". "Сякаш съм малко птиче." В същото предаване Дороти Уилямс, 96-годишната дъщеря на Елизабет Франсис, споделя, че смята годините на майка си за благословия.

Elizabeth Francis has passed away at the age of 115.



She was the oldest living person in the U.S. and was the last verified surviving American to be born in the first decade of the 20th century.



Incredibly, she lived with her 96-year-old daughter and her sister lived to 106. pic.twitter.com/aGms2qCNjF