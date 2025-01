Най-малко 11 ранени при масова стрелба в нощен клуб в Ню Йорк

Най-малко 11 души са ранени при масова стрелба в нощен клуб в Ню Йорк.

Към момента полицията не съобщава подробности за инцидента.

Публикации в социалните мрежи от местни жители показват засилено полицейско присъствие в клуба.

Пострадалите са били откарани в местни болници, сред които еврейската болница в Лонг Айлънд и детския медицински център Коен, пише news.bg.

Жертвите на масовата стрелба в Черна гора нараснаха на десет

Инцидентът съвпадна със смъртоносната атака в Ню Орлиънс на Нова година, при която 15 души бяха убити, а над 30 - ранени, след като превозно средство се вряза в тълпа.

В Лас Вегас автомобил Tesla Cybertruck се запали пред хотел на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп в сряда сутринта. Експлозията доведе до един смъртен случай и седем ранени и властите я разследват като потенциален терористичен акт.

