Клиент шашна, даде бакшиш от $10 хил. в заведение

Клиент е оставил огромен бакшиш в ресторант в Мичиган и има сърцераздирателна причина за това.

Персоналът на Mason Jar Cafe в Бентън Харбър остана шокиран, когато закусвалнята добави 10 000 долара бакшиш към сметката му.

Michigan's Mason Jar Café was stunned when customer Mark left a $10,000 tip on a $32.43 bill, saying it was a tribute to a late friend. This gesture, divided among nine employees, left each with more than $1,100.#Michigan #restaurant pic.twitter.com/zgza0gfMe5