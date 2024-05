Холивудски актьор наръга гаджето си над 20 пъти

Актьор, обвинен, че е намушкал над 20 пъти приятелката си, която е видна гримьорка в Холивуд, беше арестуван в Тексас при опит да избяга от САЩ в Мексико.

34-годишният Ник Паскуал е нахлул в дома на Али Шехорн в Сънланд, Калифорния, около 4:30 сутринта и я е намушкал няколко пъти. Шехорн е получила множество наранявания по врата, както и порязвания по ръцете и корема. Художничката и продуцент на специални ефекти беше намерена от майка си. Тя била цялата обляна в кръв кръв.

„Това не е нещо, което трябва да се случва на никого“, каза Кристин Уайт пред KTLA „Не мислиш, че това някога ще ти се случи. Намерих я и не беше красива гледка“, добави майката.

Паскуал е обвинен в опит за убийство, кражба с взлом, домашно насилие и на тежка телесна повреда на жертвата при обстоятелства, свързани с домашно насилие.Той ще бъде екстрадиран в окръг Лос Анджелис, където ще се изправи пред обвиненията. Ако бъде признат за виновен го грози доживотна присъда.

Преди бруталното нападение двойката е била в обтегнати отношения и пред раздяла. Шехорн е подала молба за ограничителна заповед, обвинявайки приятеля си, че я е нападнал най-малко четири пъти.

Ник Паскуал, актьор с второстепенни роли в няколко проекта, сред които „Как се запознах с майка ви“, избяга от сцената след престъплението и беше заловен граничния контролно-пропускателен пункт между САЩ и Мексико.

