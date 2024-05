Мощно торнадо взе 14 жертви в САЩ

Мощно торнадо уби най-малко 14 души в южната част на САЩ. Стихията удари в нощта срещу неделя, 26 май, Тексас, Оклахома и Арканзас, предаде Ройтерс, цитирани от БТВ.

В ход са аварийно-спасителни работи за оцелели под отломките на разрушени сгради.

Повече от 500 домакинства са останали без електричество в Тексас, Мисури, Оклахома, Канзас, Тенеси и Арканзас. Прекъснати са електропроводи от паднали дървета, а в някои райони са регистрирани внезапни наводнения.

#BREAKING: A Confirmed large and extremely violent tornado is on the ground



#Harrisburg | #Illinois



The National Weather Service in Illinois has issued a PDS (Particularly Dangerous Situation) tornado warning due to a confirmed large and extremely violent tornado on the… pic.twitter.com/GMWnUICNtx