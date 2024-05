Торнадо преобърна камиони в Тексас

Торнадо премина през междущатска магистрала в Тексас и причини щети и възможни наранявания, докато силни бури преминаха снощи през части от щата, както и през съседния Оклахома, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Метеоролозите издадоха предупреждения за опасност от торнадо и силни гръмотевични бури за отделни райони в двата щата, а вчера в южната част на Тексас бяха надминати топлинните рекорди със започването на дългия празничен уикенд.

Късно снощи торнадо е преминало през северната част на окръг Дентън в щата Тексас, като е преобърнало камиони с ремаркета и е спряло движението по междущатска магистрала 35, съобщиха местните власти.

