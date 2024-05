В клетка на ужасите: Майка държала 2-годишното си дете в кошмарни условия

2-годишно момче е намерено в окаяно състояние и със синини по тялото от полицията в американския град Бъфало, в щата Ню Йорк.

Детето е било затворено от 24-годишната си майка си в клетка на ужасите в апартамента, в който живеели.

Биологочиният баща на обезобразеното 5-годишно е подавал сигнали, иска си детето

Органите на реда открили клетката в жилището им, след като пристигнали да арестуват младата жена заради друго установено престъпление, извършено нея.

Ограничаващата кутия била покрита с част от детско креватче. Конструкцията била толкова малка и застопорена, че момчето нити можело да се изправи в нея, нито да излезе.

Според полицията клетката била пълна с екскременти и остатъци от храна, а в стаята – с боклуци, предаде БТВ.

„Вътре в клетката имаше остатъци от храна – нещо като пилешки кости. Беше отвратително да го видиш“, коментира полицай Джеймс О'Калахан пред WKBW-TV.

Детето било транспортирано до болница, където било е установено, че то е с две счупени ребра, които вече били в процес на заздравяване. Според лекарите фрактурите били получени от 10 до 14 дни преди момчето да бъде открито от полицаите.

То имало още натъртвания по лицето и тялото си. Според майката детето било паднало по стълбището.

Въпреки че плачеше, тя не смяташе, че е необходимо синът ѝ да посети лекар.

„Жената изрази някакви оправдания защо детето е затворено в клетката. Никое от тях не беше основателна причина. Нека бъдем честни - всеки, който има деца и види тази снимка, знае, че няма причина едно дете да живее така“, коментира служителят на реда.

Полицията е направила ужасяващото откритие в началото на февруари тази година, но едва сега съобщава публично за случая.

Наеша Л. ще бъде обвинена в застрашаването на живота на дете. Ако бъде призната за виновна, тя може да получи до една година затвор.

Не е установено колко време момчето е било затворено в клетката.

