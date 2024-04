Торнадо в Оклахома взе четири жертви, сред тях и бебе

Торнадо премина през американския щат Оклахома и изравни със земята сгради, като отне живота на най-малко четирима души, съобщи губернаторът Кевин Стит, цитиран от Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Сред загиналите има четиримесечно бебе, ранените са десетки, добавя Ройтерс.

Близо 30 000 души останаха без електричество след стихията, която започна късно вечерта в събота.

