Корабът, ударил се в мост в Балтимор, "загубил тяга" и предупредил за опасността от сблъсък преди злополуката

Контейнеровозът, който тази сутрин се блъсна в мост в Балтимор "загубил тяга", докато излизал от пристанището и екипажът на борда му уведомил представители на властите в американския щат Мериленд, че съдът е извън контрол, съобщи телевизия Ей Би Си, като се позова на некласифициран доклад на разузнаването на САЩ, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Съдът уведомил министерството на транспорта на Мериленд, че е загубил контрол и е възможно да се блъсне в моста", се казва в оценката на американската Агенция за киберсигурността и инфраструктурата. "Съдът ударил моста, което причинило неговото пълно срутване", пише още в текста.

