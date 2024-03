Мост се срути, след като товарен кораб се заби в него!

Мостът Франсис Скот Кий в Балтимор, щата Мериленд, се срути в река, след като беше ударен от контейнеровоз, съобщиха спасителните служби.

Говорител на противопожарната служба на града каза, че мостът се е срутил в река Патапско, след като е бил ударен от кораб около 01:30 сутринта местно време.

Началникът на полицията Кевин Картрайт заяви, че "седем души и няколко превозни средства" са паднали в реката. Властите започнаха спасителна операция , ръководена от пожарната, която си сътрудничи с бреговата охрана на САЩ и други агенции на Мериленд.

