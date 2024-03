Нов смъртен случай потресе порноиндустрията

Актрисата от филмите за възрастни София Леоне е била намерена мъртва в дома си, като според полицията по-всяка вероятност се касае за убийство, тъй като на мястото са били установени следи от влизане с взлом.

Феновете ѝ веднаха заляха социалните мрежи с въпроса как е умряла, когато един от говорителите ѝ съобщи, че полицията разследва случай на убийство, информира „Мирър“.

Порно индустрията потъна в скръб: Загуби едно от най-популярните си имена

Безжизнетото ѝ тяло е било намерено в дома ѝ в Албъкърки (Ню Мексико) на 1 март т.г. от членове на семейството ѝ.

Пастрокът ѝ Майк Ромеро сподели, че причината за смъртта ѝ все още е обект на разследване и полицията се въздържа от по-нататъшни коментари.

