Порно индустрията потъна в скръб: Загуби едно от най-популярните си имена

Популярната актриса от филмите за възрастни Кагни Лин Картър е починала на 36-годишна възраст. По информация на медии в САЩ тя сама е посегнала на живота си.

Според сайта TMZ Картър е сложила край на живота си в дома си в Парма, щата Охайо, миналия четвъртък.

Една от най-популярните порно звезди издъхна след свръхдоза

Близки до актрисата споделиха, че в последните години тя е имала ментални проблеми, които в крайна сметка надделели над желанието ѝ за живот.

Kagney Linn Karter passing from suicide is a good reminder that we need to take care of our mental health.



Check up on your peers and family occasionally, struggle comes in many forms. pic.twitter.com/58Ap2EEhP3