Петима души загинаха при катастрофа с едномоторен самолет в Тенеси

Петима души на борда на едномоторен самолет са загинали при катастрофа близо до междущатска магистрала в САЩ, минаваща през град Нашвил, щата Тенеси, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Пилотът на малкия самолет е подал сигнал за помощ до контролната кула на летище "Джон Си Тюн" около 19:40 ч. местно време (3:40 ч. сутринта българско време) в петък, докладвайки за повреда в двигателя, и е получил разрешение за аварийно кацане, заяви говорителят на градската полиция на Нашвил Дон Аарън.

Малко по-късно пилотът е казал по радиовръзката, че самолетът няма да стигне до пистата, уточни Аарън.

Машината е избухнала в пламъци, след като се е забила в тревен пояс до Междущатска магистрала 40, зад склад на компанията "Костко" в западната част на града. Сцената на трагедията е на близо 5 километра южно от гражданското летище "Джон Си Тюн".

"По всичко изглежда, че тези, които са били на борда, са загинали", каза още говорителят.

Полицията съобщи в изявление тази сутрин в социалната платформа "Екс", че служители на Федералната въздухоплавателна администрация вече са били на мястото на катастрофата, а днес там трябва да пристигне екип на Националния съвет за безопасност на транспорта.

Властите проучват откъде е дошъл самолетът. Няма пострадали на земята сред шофьорите на движещи се по магистралата по това време и в този участък превозни средства, обяви говорителката на протипожарната служба на Нашвил Кендра Лоуни. Няма щети и по сгради.

