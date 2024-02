Малък самолет се разби на магистрала във Флорида, има загинали

Двама души загинаха при опит на малък самолет да извърши аварийно кацане на Междущатска магистрала 75 в югозападната част на американския щат Флорида, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Федералната въздухоплавателна администрация (ФАА) на САЩ съобщи, че става дума за самолет "Бомбардие 600 Чалънджър", и уточни, че на борда му е имало общо пет души, когато вчера следобед местно време опитал да извърши опасното приземяване.

Машината излетяла от летище в Охайо и по план трябвало да кацне в град Нейпълс, Флорида някъде около времето на катастрофата.

Самолет се разби в жилищен район във Флорида, има загинали

Пилотът получил разрешение да се приземи на писта, но отговорил, че самолетът няма да успее да стигне до нея. "И двата ни двигателя са извън строя", се чува да казва той на запис от разговора, цитиран от местното издание "Нейпълс дейли нюз".

A small airplane that had to make an emergency landing crashed into a vehicle creating an inferno Friday afternoon on Interstate 75 near Naples, Florida. Collier County Sheriff's Office confirmed at least two people are dead| #ONLYinDADE pic.twitter.com/Z9fj1B1uQY