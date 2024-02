Арестуваха звезда от сериала „Еуфория“ заради пропалестински протест

Актрисата Хънтър Шафер, изиграла ролята на Джулс Вон в сериала „Еуфория“, е била арестувана в понеделник от полицията в Ню Йорк заради участието ѝ в пропалестинска акция.

Местни медии съобщават, че Шафер, която също така е и деен активист за правата на ЛГБТ общността, е участвала с още около 50-ина души в демонстрация, чиято цел е била да попречи на президента Джо Байдън да участва в токшоуто „Late Night with Seth Meyers“.

Шафер е изразявала несъгласието си с външната политика на САЩ по отношение на израелските атаки и бомбардировки в ивицата Газа, където към днешна дата са убити най-малко 25 хиляди души. Тя също така настоява за „премахване на израелската обсада на Газа“, както и Вашингтон да спре „да изпраща оръжия (на Израел) за геноцид“.

Смъртни заплахи заляха семейство Хадид след подкрепата им за Палестина

Актрисата, както се вижда от снимки в социалните мрежи, е била облечена в черна тениска, на която пишело: „Незабавно прекратяване на огъня в Газа!“.

За момента не е ясно дали ще има някакви последици за Шафер, тъй като от задържането си в понеделник тя не е правила публични изявления.

Hunter Schafer was one of the 50 people arrested for protesting in support of Palestine with the Jewish Voice For Peace organization in New York.



The group took over the 30 Rockefeller Center to disrupt President’s Biden appearance on The Late Night Show with Seth Meyers. pic.twitter.com/a5kI0KiPAF