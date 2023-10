Смъртни заплахи заляха семейство Хадид след подкрепата им за Палестина

Семейството на супермоделите Джиджи и Бела Хадид не спира да получава смъртни заплахи, откакто изрази подкрепата си за Палестина в конфликта с Израел.

Освен двете известни сестри, така и брат им – Анвар Хадид, както и майка им Йоланда, са получили заплахи за своя живот.

По информация на онлайн изданието TMZ положението се е влошило в последните няколко дни, което принудило семейството да вземе мерки, защото заканите буквално започнали да ги заливат отвсякъде – в социалните мрежи, по електронната поща и дори чрез SMS-и.

Джиджи Хадид осъди зверствата на „Хамас“: Всеки ден мечтая за свободна Палестина, но не това е начинът

По-известните членове на семейството незабавно са сменили телефонните си номера. Заради денонощния тормоз бащата Мохамед Хадид даже обмисля да подаде сигнал до ФБР.

Въпреки че не всички от семейство Хадид са изразили публично подкрепата си за Палестина, то неотдавна най-голямата дъщеря – Джиджи, открито заяви, че подкрепя палестинския народ, провокирана от коментарите на израелското правителство в социалните мрежи.

The Hadids are receiving death threats over their support for Palestine.



All we know: https://t.co/kLuU0ZBSL5 pic.twitter.com/UvxlH2geLB