Една от най-популярните порно звезди издъхна след свръхдоза

Популярната актриса от филмите за възрастни Джеси Джейн (43) е била намерена мъртва в дома си в Оклахома, заедно с приятеля си Брет Хасенмюлер.

Местни медии съобщават, че по първоначални данни смъртта на двамата е в резултат от свръхдоза наркотици. Телата били открити след подаден сигнал на служител, работил за Хасенмюлер, който в продължение на няколко дни не успял да се свърже с него.

През 2012 г. Джейн, чието рождено име е Синди Тейлър, се разделя с колегата си от бранша Рик Патрик след 7-годишен брак, по времето на който тя ражда и единственото си дете.

Бивша порноактриса издъхна в леглото едва на 24 години

В интервю за CNBC през 2009 г. откровено споделя, че намира работата си за съвсем нормална.

Това е просто работа и се опитвам да го гледам така. Майка съм, имам семейство и трябва някак да си плащам сметките. А и работата ми е много повече от това да се показвам на екрана и да правя секс, казва тогава Джейн.

RIP Jesse Jane, the star of Pirates and Pirates II, which made history as the highest-budget XXX movies of all time. Jane, who also appeared in Baywatch and Entourage, died of an apparent overdose at 43. https://t.co/r9DRDYk6bX