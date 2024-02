Самолет се разби в жилищен район във Флорида, има загинали

Няколко души загинаха, след като малък самолет се разби в населен район във Флорида, съобщава CNN.

Машината е паднала върху една къща, но пламналият пожар обхванал още три.

Местните власти потвърдиха, че има няколко жертви, но точният им брой все още не е обявен.

NEW: Footage shows firefighters and police responding to the scene of a small plane crash at a mobile home park in Clearwater, Florida. Fire officials say "several" people have been killed. https://t.co/8fyIcMTShN pic.twitter.com/bZZ9buhRxU