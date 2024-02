Актриса от филмите за възрастни бе хоспитализирана в критично състояние

Емили Уилис, едно от най-известните и разпознаваеми лица в порноиндустрията, е била приета в болница в критично състояние след съмнения за свръхдоза.

По информация на TMZ 25-годишната Уилис е била хоспитализирана по спешност в медицинска клиника в Таузънд Оукс (Калифорния), като преди това полицейски екипи са се отзовали на анонимен сигнал на адреса ѝ.

Близки до нея източници са разкрили до медията, че състоянието ѝ е „изключително тежко“.

Емили Уилис, чието истинско име е Литзи Лара Банулос, навлиза в жанра за възрастни през 2017 г. и оттогава е сред най-популярните лица в индустрията.

