Близо 3 метра сняг е натрупал в Аляска тази зима

Дори по стандартите на Аляска тази зима има твърдемного сняг, съобщава Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Натрупалият досега сняг е повече 8,5 фута (2,6 метра). Той е толкова тежък, че покривите на търговски сгради около Анкъридж се срутват и властите призовават жителите да извадят лопатите си, за да не ги сполети същото в домовете им. През уикенда натрупаха още 41 сантиметра сняг – рекорд за най-големия град в Аляска за това време на годината, над границата от 100 инча (254 сантиметра).

Не е изключено Анкъридж да счупи и рекорда си за всички времена от 134,5 инча (342 сантиметра), отбелязва АП.

Сега дори на жителите на Анкъридж, които иначе обичат зимата, им дойде в повече от заснежените улици и тротоари, постоянното разчистване на снега и дистанционното обучение като през ковид пандемията.

„Ужасно е“, сподели начална учителка Тамера Флорес, която вчера изгребваше сняг от алеята си, а снежната купчина се извисяваше над главата й. „Това е пандемия от сняг“, каза Флорес.

While most of the nation is dealing with quieter weather, portions of Alaska saw multiple feet of snow in the last few days! West Anchorage received over 13 inches of snow in the last 24 hours. They have now seen over 100 inches for the season! #Akwx pic.twitter.com/GeFLCiJkVc