Уволниха сервитьорка и тя освирепя, шефът ѝ веднага съжали за решението си

На батална сцена станаха свидетели посетителите на кафене към летището „Хартсфийлд-Джаксън” в Атланта, САЩ.

След спречкване със свой колега относно това как трябва да се направи еспресо, жената е уволнена от прекия си началник. Това обаче незабавно отприщва вълна на ярост у нея и тя започва да налита на бой на всеки, който види на пътя си. В един момент тя дори взима един от столовете в заведението с идеята да го използва, но колегата ѝ успява да го изтръгне от ръцете ѝ.

120-килограмов ученик преби брутално учителката си – взела му игралната конзола в час

Жената настоява да си вземе якето, но от персонала не ѝ позволяват да се върне зад тезгяха, което още повече я разгневява. Тогава шефът ѝ нарежда някой да се обади в полицията. Когато органите на реда пристигат на мястото, уволнената служителка вече си е отишла.

Going crazy at the airport is wild pic.twitter.com/qzd8eLng5m