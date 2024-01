Осъден за побой нападна съдийка по време на заседание

Брутално нападение над съдия по време на съдебно заседание в Лас Вегас.

Осъден за побой 30-годишен мъж се хвърли върху Мери Кей Холтъс, в момента, в който чу решението ѝ да не уважи искането му за по-лека мярка - пробация, предава Нова.

Секунди по-късно, съдебната охрана успява да неутрализира нападателя. Съдия Холтъс обаче не се отървава без наранявания.

Съдебните зали в Съединените щати обикновено имат охрана, която също нерядко става обект на атаки от страна на подсъдимите.

Миналата година мъж беше осъден на 46 месеца затвор, след като нападна един от гардовете.

A judge in Las Vegas was just attacked during a live hearing after she denied probation for a career felon pic.twitter.com/VN1tKJ9Nhz