САЩ: Америка подкрепя народа на Украйна

Америка е на страната на свободата днес, утре и винаги. Америка е срещу тиранията и срещу потисничеството. Америка подкрепя народа на Украйна. Това се казва в изявление на американския Държавен департамент в социалната платформа X/Туитър.

Държавният департамент направи изявлението след масираната атака с дронове и ракети, която извърши вчера Русия срещу Украйна.

America stands for freedom today, tomorrow, and always. America stands against tyranny and against oppression. America stands with the people of Ukraine. pic.twitter.com/f9RpB1FXz2