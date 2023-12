Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс скандализира с изказване в телевизионно интервю, в което заяви, че Голямата ябълка е град, в който може да ти се случи всичко – от откриването на ново предприятие до терористична атака. Именно заради това той окачестви Ню Йорк като „най-добрият град на планетата“.

„Ню Йорк е място, където всеки ден може да изживееш всичко – от самолет, който се разбива в Световния търговски център, до хора, празнуващи откриването на ново предприятие. Този град е изключително разнообразен и поради тази причина е най-добрият град на планетата“, посочи Адамс.

Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс е обвинен в сексуално посегателство

В резултат от атаката на 11 септември 2001 г. загинаха близо 3000 души, след като два пътнически самолета, похитени от терористи от Ал Кайда, се разбиха в кулите-близнаци в Ню Йорк.

Адамс стана вторият тъмнокож кмет на Ню Йорк миналата година, но в момента не се радва на широка популярност според в-к „Гардиън“. Той е разследван от ФБР за предполагаеми дарения от Турция за кампанията му през 2021 г., а наскоро получи обвинение в сексуално насилие.

DAN MANNARINO: [Describe the year in one word & tell me why that word.]



MAYOR ADAMS: "New York. This is a place where everyday you wake up you could experience… a plane crashing into our Trade Center… And that's why it's the greatest city on the globe."



DM: "Uh-huh."



